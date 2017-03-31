США больше не будут считать приоритетом устранение от власти Б.Асада

Выступая перед журналистами в Анкаре, Р.Тиллерсон сказал, что “статус президента Асада в долгосрочной перспективе определят сами сирийцы”.

“Речь идет об изменении приоритетов, и наш приоритет больше не предусматривает фокусирование на устранении Асада”, — заявила, в свою очередь, Н.Хейли.

По ее словам, хотя администрация Дональда Трампа и считает Б.Асада “препятствием” для достижения мира в Сирии, она все же не занимает относительно него такую ​​радикальную позицию, как Барак Обама.



Н.Хейли отметила, что Вашингтон займется поиском долгосрочного политического решения по урегулированию сирийского конфликта вместе с Турцией и другими государствами региона. При этом США будут стараться ограничить влияние Ирана.



Напомним, в конце января СМИ сообщали о том, что президент Сирии был госпитализирован с ишемическим инсультом.