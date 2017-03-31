США больше не будут считать приоритетом устранение от власти Б.Асада

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72521 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109893 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167938 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123352 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120864 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114738 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105749 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107358 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103809 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158744 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США больше не будут считать приоритетом устранение от власти Б.Асада

США больше не будут считать приоритетом устранение от власти Б.Асада

Киев  •  УНН

 • 14262 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Политика США в отношении Сирии больше не направлена ​​на устранение от власти президента Башара Асада. Об этом заявили госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Вашингтона в ООН Никки Хейли, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Выступая перед журналистами в Анкаре, Р.Тиллерсон сказал, что “статус президента Асада в долгосрочной перспективе определят сами сирийцы”.

“Речь идет об изменении приоритетов, и наш приоритет больше не предусматривает фокусирование на устранении Асада”, — заявила, в свою очередь, Н.Хейли.

По ее словам, хотя администрация Дональда Трампа и считает Б.Асада “препятствием” для достижения мира в Сирии, она все же не занимает относительно него такую ​​радикальную позицию, как Барак Обама.

Н.Хейли отметила, что Вашингтон займется поиском долгосрочного политического решения по урегулированию сирийского конфликта вместе с Турцией и другими государствами региона. При этом США будут стараться ограничить влияние Ирана.

Напомним, в конце января СМИ сообщали о том, что президент Сирии был госпитализирован с ишемическим инсультом.

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