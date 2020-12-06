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США: Байден зустрінеться з главою програми Білого дому з вакцинації від COVID-19

США: Байден зустрінеться з главою програми Білого дому з вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Головний радник Білого дому з вакцинації від коронавірусу заявив у неділю, що зустріч обраного президента Джо Байдена з ним планується наступного тижня. Передбачається, що під час зустрічі будуть обговорюватися перші заходи з розповсюдження вакцини, очікується, що перші щеплення будуть зроблені пізніше ніж цього місяця. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.

Головний радник програми “Надзвукова швидкість” Монсеф Слау заявив, що поки не зустрічався з Байденом.

Нагадаємо, що обраний президент критикує план розподілу вакцини, розроблений адміністрацією чинного президента США Дональда Трампа.

“Ми дуже чекаємо ... (зустрічі), тому що в дійсності все сплановано, як слід, — заявив Слау, виступаючи в програмі CBS “Обличчям до країни”.

Байден підкреслив минулої п’ятниці, що його команда не бачила детального плану розподілу вакцини по штатам, розробленого адміністрацією Трампа.

“Не існує детального плану ... (що включає в себе те,) як вакцина витягується з контейнера, потрапляє в ін’єкційний шприц, а потім — в чиюсь руку”, — пояснив Байден.

Він нагадав, що процес розподілу вакцини, яку необхідно зберігати при дуже низькій температурі, є надзвичайно важким і дорогим.

За словами Слау, нерозуміння в цих питаннях частково пов’язано з тим, що план, розроблений урядом, передбачає спирання на відомства охорони здоров’я в окремих штатах.

“Однак є відео, є пояснення — саме того, як все це повинно здійснюватися. Ми плануємо мати всі додаткові матеріали — шприци, голки, аплікатори”, — зазначив Слау.

“Я вважаю, що плани існують, і я впевнений, що ми роз’яснимо їх у всіх деталях. Я сподіваюся, що перехідна команда зрозуміє, що все сплановано добре”, — запевнив він.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США вважає, що маски потрібно буде носити навіть при наявності вакцини від COVID-19.

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