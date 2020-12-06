США: Байден зустрінеться з главою програми Білого дому з вакцинації від COVID-19

Головний радник програми “Надзвукова швидкість” Монсеф Слау заявив, що поки не зустрічався з Байденом.

Нагадаємо, що обраний президент критикує план розподілу вакцини, розроблений адміністрацією чинного президента США Дональда Трампа.

“Ми дуже чекаємо ... (зустрічі), тому що в дійсності все сплановано, як слід, — заявив Слау, виступаючи в програмі CBS “Обличчям до країни”.

Байден підкреслив минулої п’ятниці, що його команда не бачила детального плану розподілу вакцини по штатам, розробленого адміністрацією Трампа.

“Не існує детального плану ... (що включає в себе те,) як вакцина витягується з контейнера, потрапляє в ін’єкційний шприц, а потім — в чиюсь руку”, — пояснив Байден.

Він нагадав, що процес розподілу вакцини, яку необхідно зберігати при дуже низькій температурі, є надзвичайно важким і дорогим.

За словами Слау, нерозуміння в цих питаннях частково пов’язано з тим, що план, розроблений урядом, передбачає спирання на відомства охорони здоров’я в окремих штатах.

“Однак є відео, є пояснення — саме того, як все це повинно здійснюватися. Ми плануємо мати всі додаткові матеріали — шприци, голки, аплікатори”, — зазначив Слау.

“Я вважаю, що плани існують, і я впевнений, що ми роз’яснимо їх у всіх деталях. Я сподіваюся, що перехідна команда зрозуміє, що все сплановано добре”, — запевнив він.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США вважає, що маски потрібно буде носити навіть при наявності вакцини від COVID-19.