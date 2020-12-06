США: Байден встретится с главой программы Белого дома по вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Главный советник Белого дома по вакцинации от коронавируса заявил в воскресенье, что встреча избранного президента Джо Байдена с ним планируется на следующей неделе. Предполагается, что во время встречи будут обсуждаться первые мероприятия по распространению вакцины, ожидается, что первые прививки будут сделаны позднее в этом месяце. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.