США: Байден встретится с главой программы Белого дома по вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Главный советник Белого дома по вакцинации от коронавируса заявил в воскресенье, что встреча избранного президента Джо Байдена с ним планируется на следующей неделе. Предполагается, что во время встречи будут обсуждаться первые мероприятия по распространению вакцины, ожидается, что первые прививки будут сделаны позднее в этом месяце. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.
Главный советник программы “сверхзвуковой скорости” Монсеф Слау заявил, что пока не встречался с Байденом.
Напомним, что избранный президент критикует план распределения вакцины, разработанный администрацией действующего президента США Дональда Трампа.
“Мы очень ждем ... (встречи), так как в действительности все спланировано, как следует, — заявил Слау, выступая в программе CBS “Лицом к стране”.
Байден подчеркнул в прошлую пятницу, что его команда не видела подробного плана распределения вакцины по штатам, разработанного администрацией Трампа.
“Не существует подробного плана ... (что включает в себя то,) как вакцина извлекается из контейнера, попадает в инъекционный шприц, а затем — в чью-то руку”, — пояснил Байден.
Он напомнил, что процесс распределения вакцины, которую необходимо хранить при очень низкой температуре, является чрезвычайно трудным и дорогостоящим.
По словам Слау, непонимание в этих вопросах частично связано с тем, что план, разработанный правительством, предусматривает опоры на ведомства здравоохранения в отдельных штатах.
“Однако есть видео, есть объяснение — именно того, как все это должно осуществляться. Мы планируем иметь все дополнительные материалы — шприцы, иглы, аппликаторы”, — отметил Слау.
“Я считаю, что планы существуют, и я уверен, что мы разъясним их во всех деталях. Я надеюсь, что переходная команда поймет, что все спланировано хорошо”, — заверил он.
Напомним, главный инфекционист США считает, что маски нужно будет носить даже при наличии вакцины от COVID-19.