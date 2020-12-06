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США: Байден встретится с главой программы Белого дома по вакцинации от COVID-19

США: Байден встретится с главой программы Белого дома по вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9927 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Главный советник Белого дома по вакцинации от коронавируса заявил в воскресенье, что встреча избранного президента Джо Байдена с ним планируется на следующей неделе. Предполагается, что во время встречи будут обсуждаться первые мероприятия по распространению вакцины, ожидается, что первые прививки будут сделаны позднее в этом месяце. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Главный советник программы “сверхзвуковой скорости” Монсеф Слау заявил, что пока не встречался с Байденом.

Напомним, что избранный президент критикует план распределения вакцины, разработанный администрацией действующего президента США Дональда Трампа.

“Мы очень ждем ... (встречи), так как в действительности все спланировано, как следует, — заявил Слау, выступая в программе CBS “Лицом к стране”.

Байден подчеркнул в прошлую пятницу, что его команда не видела подробного плана распределения вакцины по штатам, разработанного администрацией Трампа.

“Не существует подробного плана ... (что включает в себя то,) как вакцина извлекается из контейнера, попадает в инъекционный шприц, а затем — в чью-то руку”, — пояснил Байден.

Он напомнил, что процесс распределения вакцины, которую необходимо хранить при очень низкой температуре, является чрезвычайно трудным и дорогостоящим.

По словам Слау, непонимание в этих вопросах частично связано с тем, что план, разработанный правительством, предусматривает опоры на ведомства здравоохранения в отдельных штатах.

“Однако есть видео, есть объяснение — именно того, как все это должно осуществляться. Мы планируем иметь все дополнительные материалы — шприцы, иглы, аппликаторы”, — отметил Слау.

“Я считаю, что планы существуют, и я уверен, что мы разъясним их во всех деталях. Я надеюсь, что переходная команда поймет, что все спланировано хорошо”, — заверил он.

Напомним, главный инфекционист США считает, что маски нужно будет носить даже при наличии вакцины от COVID-19.

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