Срібний призер Олімпіади з футболу помер у 31-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Колишній футболіст збірної Нігерії Айзек Проміс помер на 32-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на федерацію футболу Нігерії.
Гравець, який виступав на позиції форварда, загинув через зупинку серця в Остіні, штат Техас (США).
"Ми з сумом дізналися про раптову смерть колишнього форварда збірної Нігерії Айзека Проміса. Проміс був капітаном команди, яка виграла "срібло" на Олімпіаді в Пекіні. Наші думки і молитви зараз із його родиною. Нехай його душа спочиває з миром, амінь", – сказано в повідомленні федерації футболу Нігерії.
Зазначимо, що більшу частину кар'єри спортсмен відіграв за турецькі клуби, серед яких "Трабзонспор", "Карабюкспор", "Антальяспор", а також американська "Джорджія Революшн" та "Остін Боулд".