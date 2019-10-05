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Серебряный призер Олимпиады по футболу умер в 31-летнем возрасте

Киев • УНН

 • 9845 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Бывший футболист сборной Нигерии Айзек Промис умер на 32-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на федерацию футбола Нигерии.

Серебряный призер Олимпиады по футболу умер в 31-летнем возрасте

Игрок, выступавший на позиции форварда, погиб из-за остановки сердца в Остине, штат Техас (США).

"Мы с грустью узнали о внезапной смерти бывшего форварда сборной Нигерии Айзека Промис. Промис был капитаном команды, которая выиграла "серебро" на Олимпиаде в Пекине. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей. Пусть его душа покоится с миром, аминь", - говорится в сообщении федерации футбола Нигерии.

Отметим, что большую часть карьеры спортсмен сыграл за турецкие клубы, среди которых "Трабзонспор", "Карабюкспор", "Антальяспор", а также американская "Джорджия Революшн" и "Остин Боулд".

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