Серебряный призер Олимпиады по футболу умер в 31-летнем возрасте
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Бывший футболист сборной Нигерии Айзек Промис умер на 32-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на федерацию футбола Нигерии.
Игрок, выступавший на позиции форварда, погиб из-за остановки сердца в Остине, штат Техас (США).
"Мы с грустью узнали о внезапной смерти бывшего форварда сборной Нигерии Айзека Промис. Промис был капитаном команды, которая выиграла "серебро" на Олимпиаде в Пекине. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей. Пусть его душа покоится с миром, аминь", - говорится в сообщении федерации футбола Нигерии.
Отметим, что большую часть карьеры спортсмен сыграл за турецкие клубы, среди которых "Трабзонспор", "Карабюкспор", "Антальяспор", а также американская "Джорджия Революшн" и "Остин Боулд".