Спустили снаряд на парашуті: Геращенко заявив, що росія застосувала проти Києва новітнє озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv, передає УНН.
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"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - сказав Геращенко.
Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини росії проти України будуть розслідувані.
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