Спустили снаряд на парашуті: Геращенко заявив, що росія застосувала проти Києва новітнє озброєння

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"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - сказав Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини росії проти України будуть розслідувані.

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