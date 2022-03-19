Спустили снаряд на парашюте: Геращенко заявил, что россия применила против Киева новейшее вооружение

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv, передает УНН.

Цитата

"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения - снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие", - сказал Геращенко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что все преступления России против Украины будут расследованы.

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