Спустили снаряд на парашюте: Геращенко заявил, что россия применила против Киева новейшее вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга в Ukraine Media Centre Kyiv, передает УНН.
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"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения - снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие", - сказал Геращенко.
Советник министра внутренних дел подчеркнул, что все преступления России против Украины будут расследованы.
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