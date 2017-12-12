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Спуску не дам нікому: Гройсман обіцяє покарати винищувачів бізнесу

Київ • УНН

 • 14881 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Успішна країна потребує зростаючої економіки, інвестицій та бізнес-клімату. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.

“Спуску нікому не дам, хто буде так чи інакше тиснути на реальний сектор, на підприємців і створювати для них перешкоди в діяльності. Для успішної країни треба зростаюча економіка. Для зростаючої економіки потрібні інвестиції та нормальний клімат для ведення підприємництва”, - наголосив Гройсман.

Водночас, нині на розгляді уряду перебуває проект Мінфіну про ліцензійні умови для лотерей, який експерти називають спробою монополізувати ринок та знищити усіх конкурентів наближеної до влади компанії “Українські національні лотереї” (УНЛ).

До того, як на ринку почалися конкурентні війни, “М.С.Л.” був №1 в Україні по сплаті військового збору, а щорічні надходження в бюджет від діяльності цієї компанії сягали 300 млн грн. Декілька років тому “М.С.Л.” відкрив льодову арену “Льодограй”, яка на сьогодні є одним з головних майданчиків для занять зимовими видами спорту.

Проти лотерейних ініціатив Мінфіну виступили в Нацбанку, Антимонопольному комітеті, Державному казначействі та Міністерстві економіки і торгівлі. 

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