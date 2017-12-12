Спуску не дам никому: Гройсман обещает наказать истребителей бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Успешная страна нуждается в растущей экономике, инвестициях и бизнес-климате. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.
“Спуску никому не дам, кто будет так или иначе давить на реальный сектор, на предпринимателей и создавать для них препятствия в деятельности. Для успешной страны нужна растущая экономика. Для растущей экономики нужны инвестиции и нормальный климат для ведения предпринимательства”, — отметил Гройсман.
В то же время, сейчас на рассмотрении правительства находится проект Минфина лицензионные условия для лотерей, который эксперты называют попыткой монополизировать рынок и уничтожить всех конкурентов приближенной к власти компании “Украинские национальные лотереи” (УНЛ).
До того, как на рынке начались конкурентные войны, “М.С.Л.” был № 1 в Украине по уплате военного сбора, а ежегодные поступления в бюджет от деятельности этой компании достигали 300 млн грн. Несколько лет назад “М.С.Л.” открыл ледовую арену “Льодограй”, которая на сегодня является одним из главных площадок для занятий зимними видами спорта.
Против лотерейных инициатив Минфина выступили в Нацбанке, Антимонопольном комитете, Государственном казначействе и Министерстве экономики и торговли.