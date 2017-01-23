Спробу захоплення держвлади викрили на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прокуратура розслідує спробу захоплення держвлади на Запоріжжі, де головою сільської ради незаконно визнано іншу особу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Так, до Запорізького ВП надійшла заява, що невстановлені особи надали підроблений протокол однієї з сільських рад Запорізького району області державному нотаріусу, який вніс зміни до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, внаслідок чого головою сільської ради незаконно визнано іншу особу.
Слідчим відділенням Запорізького ВП Дніпровського ВП ГУНП в області відомості за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що з метою захоплення державної влади 10 депутатів сільської ради, у тому числі колишній секретар місцевої ради, незаконно провели сесію, на якій висловили недовіру діючому голові сільської ради та надали його функції іншій особі.
Після цього з метою отримання усіх повноважень голови сільської ради обрана особа звернулась до Запорізького ВП в області з повідомленням про втрату гербової печатки сільської ради, що у подальшому дало змогу на підставі корінця про отримання повідомлення про правопорушення виготовити її дублікат.
Виготовивши гербову печатку та завіривши нею протокол засідання сільської ради і рішення позачергової сесії, "сільський голова" надала вказані документи державному нотаріусу, який вніс зміни до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, внаслідок чого її незаконно визнали головою сільської ради.
Наразі вирішується питання про передачу матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області.