Попытку захвата госвласти разоблачили в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратура расследует попытку захвата госвласти в Запорожье, где председателем сельского совета незаконно признано другое лицо. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Так, в Запорожский ОП поступило заявление, что неустановленные лица предоставили поддельный протокол одного из сельских советов Запорожского района области государственному нотариусу, который внес изменения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в результате чего председателем сельского совета незаконно признано другое лицо.
Следственным отделением Запорожского ОП Днепровского ОП ГУНП в области сведения по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.358 УК Украины.
В ходе досудебного расследования установлено, что с целью захвата государственной власти 10 депутатов сельского совета, в том числе бывший секретарь местного совета, незаконно провели сессию, на которой выразили недоверие действующему председателю сельского совета и предоставили его функции другому лицу.
После этого с целью получения всех полномочий председателя сельского совета избранное лицо обратилась в Запорожский ОП в области с сообщением о потере гербовой печати сельского совета, что в дальнейшем позволило на основании корешка о получении сообщения о правонарушении изготовить ее дубликат.
Изготовив гербовую печать и заверив ей протокол заседания сельского совета и решения внеочередной сессии, "сельский голова" предоставила указанные документы государственному нотариусу, который внес изменения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в результате чего ее незаконно признали председателем сельского совета.
Сейчас решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для дальнейшего расследования в следственный отдел УСБУ в Запорожской области.