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Спроба зґвалтувати жінку у поїзді "Маріуполь-Київ": суд призначив підготовче засідання

Київ • УНН

 • 7770 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Солом’янський районний суд міста Києва призначив підготовче засідання у провадженні щодо нападу та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням “Маріуполь-Київ”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

“Солом’янський районний суд міста Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням чоловіка у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням „Маріуполь-Київ“. Підготовче засідання призначено на 24 листопада 2020 року”, — сказано у повідомленні.

Крім того, за клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Нагадаємо, 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, підозрюваний напав на жінку, побив її та намагався зґвалтувати у присутності її малолітнього сина. Зловмисником виявився уродженець Запоріжжя, 1975 року народження.

Чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомлялося, суд відправив під арешт рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді “Маріуполь-Київ”.

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