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Попытка изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев": суд назначил подготовительное заседание

Попытка изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь-Киев": суд назначил подготовительное заседание

Киев  •  УНН

 • 7769 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Соломенский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в производстве по нападению и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда “Мариуполь-Киев”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

“Соломенский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению мужчины в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда „Мариуполь-Киев“. Подготовительное заседание назначено на 24 ноября 2020 года”, — говорится в сообщении.

Кроме того, по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, 31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, подозреваемый напал на женщину, избил ее и пытался изнасиловать в присутствии ее малолетнего сына. Злоумышленником оказался уроженец Запорожья, 1975 года рождения.

Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины и уголовного проступка по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, суд отправил под арест рецидивиста, который пытался изнасиловать женщину в поезде “Мариуполь-Киев”.

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