Спроба зґвалтування жінки у поїзді "Маріуполь-Київ": підозрюваний постане перед судом

"Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні потягу сполученням "Маріуполь-Київ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваний перебуває під вартою.

"Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу, який прямував з Маріуполя до Києва, пасажир побив і намагався зґвалтувати жінку у присутності її малолітнього сина.

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).