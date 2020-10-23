Попытка изнасилования женщины в поезде "Мариуполь-Киев": подозреваемый предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Соломенский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда "Мариуполь-Киев". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой № 9 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда "Мариуполь-Киев", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемый находится под стражей.
"Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева", - отмечается в сообщении.
Напомним, 31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, пассажир избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее малолетнего сына.
Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).