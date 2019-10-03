Спроба викрадення дитини у Києві: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Оболонському управлінні поліції у м. Києві заявили, що спроби викрадення дитини ромом не було. На нього склали адміністративний протокол. Про це УНН повідомили в Оболонському управлінні поліції.
Як повідомили у поліції, вранці надійшла інформація, що чоловік ромської національності чіплявся до 9-річної дівчинки. Поліцейські виїхали на місце події, доправили до Оболонського управління поліції близько десяти чоловіків, які були опитані.
"На одного із них склали адміністративний протокол за ст. 173 Адміністративного кодексу України (дрібне хуліганство), інформація про викрадення дитини не підтвердилася. З’ясувалося, що він вчиняв хуліганські дії: він до неї підійшов і намагався з нею спілкуватися, взяти її за руку. Дії стосовно викрадення він не вчиняв. Дитина злякалася, вона втекла, можливо, через це вона сказала, що її намагалися вкрасти”, — розповіли у поліції.
Як раніше повідомляв УНН, в Оболонському районі столиці роми намагалися вкрасти ученицю 232 школи.