Попытка похищения ребенка в Киеве: стали известны подробности

Как сообщили в полиции, утром поступила информация, что мужчина ромской национальности приставал к 9-летней девочке. Полицейские выехали на место происшествия, доставили в Оболонское управление полиции около десяти мужчин, которые были опрошены.

"На одного из них составили административный протокол по ст. 173 Административного кодекса Украины (мелкое хулиганство), информация о похищении ребенка не подтвердилась. Выяснилось, что он совершал хулиганские действия он к ней подошел и пытался с ней общаться, взять ее за руку. Действия в отношении похищения он не совершал. Ребенок испугался, она убежала, возможно, поэтому она сказала, что ее пытались украсть", - рассказали в полиции.

Как ранее сообщал УНН, в Оболонском районе столицы ромы пытались украсть ученицу 232 школы.