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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Спроба рейдерського захоплення: на Вінниччині затримано 20 озброєних людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні у Тиврівському районі Вінницької області затримано групу із 20 озброєних людей за спробу рейдерського захоплення підприємства. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.

Спроба рейдерського захоплення: на Вінниччині затримано 20 озброєних людей

“Сьогодні поліція затримала 20 озброєних чоловіків при спробі рейдерського захоплення підприємства у смт Сутиски Тиврівського району. Зброя у правопорушників вилучена. Наразі встановлюються особи затриманих”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на територію одного з підприємств у смт Сутиски увірвалися озброєні чоловіки та перешкоджали його діяльності.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Особи затриманих встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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