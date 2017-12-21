Спроба рейдерського захоплення: на Вінниччині затримано 20 озброєних людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні у Тиврівському районі Вінницької області затримано групу із 20 озброєних людей за спробу рейдерського захоплення підприємства. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
“Сьогодні поліція затримала 20 озброєних чоловіків при спробі рейдерського захоплення підприємства у смт Сутиски Тиврівського району. Зброя у правопорушників вилучена. Наразі встановлюються особи затриманих”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на територію одного з підприємств у смт Сутиски увірвалися озброєні чоловіки та перешкоджали його діяльності.
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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Особи затриманих встановлюються.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України.
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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.