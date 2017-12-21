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Попытка рейдерского захвата: в Винницкой области задержаны 20 вооруженных людей

Киев • УНН

 • 12466 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня в Тывровском районе Винницкой области задержана группа из 20 вооруженных человек за попытку рейдерского захвата предприятия. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области, передает УНН.

Попытка рейдерского захвата: в Винницкой области задержаны 20 вооруженных людей

"Сегодня полиция задержала 20 вооруженных мужчин при попытке рейдерского захвата предприятия в г. Сутиски Тывровского района. Оружие у правонарушителей изъято. Устанавливаются лица задержанных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на территорию одного из предприятий в г. Сутиски ворвались вооруженные мужчины и препятствовали его деятельности.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Личности задержанных устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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