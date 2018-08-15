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Справу за обвинуваченням Россошанського у вбивстві Ноздровської направили до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вишгородський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського за обвинуваченням у вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, передає УНН.

Справу за обвинуваченням Россошанського у вбивстві Ноздровської направили до суду

“У середу, 15 серпня, за процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно Ю.Россошанського, який обвинувачується у вбивстві І.Ноздровської за п.4 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчиненне з особливою жорстокістю) КК України”, — зазначається у повідомленні.

За інформацією прокуратури, під час досудового розслідування отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої йому підозри.

“Прокуратура Київської області змінила підозру Ю.Россошанському на п.4 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України”, — уточнили у відомстві.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області змінила раніше повідомлену підозру Юрію Россошанському за фактом умисного вбивства Ірини Ноздровської, вчиненого з особливою жорстокістю, — відтепер останньому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.

8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року спричинив ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив. 

У поліції заявили, що причетність Россошанського до вбивства підтвердила експертиза ДНК: на тілі Ноздровської було виявлено частки, що належать підозрюваному. Окрім того, у річці було знайдено ймовірні знаряддя злочину.

9 січня Вишгородський райсуд Київської області за клопотанням прокуратури відправив Россошанського під арешт без права застави до 8 березня. 27 квітня суд продовжив запобіжний захід на 60 днів. 21 червня суд подовжив арешт підозрюваному до 8 липня.

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