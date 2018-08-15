Дело по обвинению Россошанского в убийстве Ноздровской направили в суд

"В среду, 15 августа, при процессуальном руководстве Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Ю.Россошанского, который обвиняется в убийстве И.Ноздровской по п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенные с особой жестокостью) УК Украины", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного ему подозрения.

"Прокуратура Киевской области изменила подозрение Ю.Россошанському на п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины", - уточнили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - теперь последнем грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, юрист Ирина Ноздровська исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружено частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке было найдено вероятное орудие преступления.

9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога до 8 марта. 27 апреля суд продлил меру пресечения на 60 дней. 21 июня суд продлил арест подозреваемому до 8 июля.