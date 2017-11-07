Справу відносно 4 терористів так званої "ДНР" перенесли до Кропивницького

“Тепер засідання відбуватимуться у Кропивницькому і всі жителі міста, бойові побратими та рідні загиблих зможуть відвідувати судові засідання”, — розповіла адвокат.

По цьому кримінальному провадженню потерпілими визнано 23 особи, з яких 9 осіб — це військовослужбовці, які залишились живими, п’ятеро з яких пройшли через полон незаконних збройних формувань на території непідконтрольній Україні, інші — близькі родичі загиблих 10 військовослужбовців.

Більшість потерпілих проживають у Кропивницькому та Кіровоградській області. Їм було складно щоразу їздити до Бердянська, тим паче, що деякі батьки вбитих спецназівців похилого віку і у важкому моральному стані.

Відтак, тепер слухання у справі відбуватимуться в Ленінському районному суді Кропивницького.

Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 13 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає.