Справу відносно 4 терористів так званої "ДНР" перенесли до Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вищий спеціалізований суд України розглянув та задовольнив клопотання адвоката Олени Яркіної, яка представляє інтереси військовослужбовців 3-го окремого полку спецпризначення з Кропивницького та їх рідних, про перенесення слухань справи відносно чотирьох учасників бандформувань так званої “ДНР”, підозрюваних у розстрілі 10 спецпризначенців влітку 2014 року. Прo це пoвідoмили нa стoрінці 3-гo oкремoгo пoлку спеціaльнoгo признaчення у Facebook, передає УНН.
“Тепер засідання відбуватимуться у Кропивницькому і всі жителі міста, бойові побратими та рідні загиблих зможуть відвідувати судові засідання”, — розповіла адвокат.
По цьому кримінальному провадженню потерпілими визнано 23 особи, з яких 9 осіб — це військовослужбовці, які залишились живими, п’ятеро з яких пройшли через полон незаконних збройних формувань на території непідконтрольній Україні, інші — близькі родичі загиблих 10 військовослужбовців.
Більшість потерпілих проживають у Кропивницькому та Кіровоградській області. Їм було складно щоразу їздити до Бердянська, тим паче, що деякі батьки вбитих спецназівців похилого віку і у важкому моральному стані.
Відтак, тепер слухання у справі відбуватимуться в Ленінському районному суді Кропивницького.
Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 13 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає.