Дело в отношении 4 террористов так называемой "ДНР" перенесли в Кропивницкий
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Высший специализированный суд Украины рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Елены Яркиной, которая представляет интересы военнослужащих 3-го отдельного полка спецназначения из Кропивницкого и их родных, о переносе слушаний дела в отношении четырех участников бандформирований так называемой “ДНР”, подозреваемых в расстреле 10 спецназовцев летом 2014 г. Oб этом сообщили нa странице 3-гo отдельного пoлка специaльнoгo назначсения в Facebook, передает УНН.
“Теперь заседания будут проходить в Кропивницком и все жители города, боевые побратимы и родные погибших смогут посещать судебные заседания”, — рассказала адвокат.
По этому уголовному производству потерпевшими признаны 23 человека, из которых 9 человек — это военнослужащие, которые остались живыми, пятеро из которых прошли через плен незаконных вооруженных формирований на территории неподконтрольной Украине, остальные — близкие родственники погибших 10 военнослужащих.
Большинство пострадавших проживают в Кропивницком и Кировоградской области. Им было сложно каждый раз ездить в Бердянск, тем более, что некоторые родители убитых спецназовцев пожилого возраста и в тяжелом моральном состоянии.
Следовательно, теперь слушания по делу будут проходить в Ленинском районном суде Кропивницкого.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 13 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет.