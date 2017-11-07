Дело в отношении 4 террористов так называемой "ДНР" перенесли в Кропивницкий

“Теперь заседания будут проходить в Кропивницком и все жители города, боевые побратимы и родные погибших смогут посещать судебные заседания”, — рассказала адвокат.

По этому уголовному производству потерпевшими признаны 23 человека, из которых 9 человек — это военнослужащие, которые остались живыми, пятеро из которых прошли через плен незаконных вооруженных формирований на территории неподконтрольной Украине, остальные — близкие родственники погибших 10 военнослужащих.

Большинство пострадавших проживают в Кропивницком и Кировоградской области. Им было сложно каждый раз ездить в Бердянск, тем более, что некоторые родители убитых спецназовцев пожилого возраста и в тяжелом моральном состоянии.

Следовательно, теперь слушания по делу будут проходить в Ленинском районном суде Кропивницкого.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 13 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет.