Дело в отношении 4 террористов так называемой "ДНР" перенесли в Кропивницкий

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58299 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125830 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106324 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108924 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107403 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100450 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105325 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102555 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145899 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Высший специализированный суд Украины рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Елены Яркиной, которая представляет интересы военнослужащих 3-го отдельного полка спецназначения из Кропивницкого и их родных, о переносе слушаний дела в отношении четырех участников бандформирований так называемой “ДНР”, подозреваемых в расстреле 10 спецназовцев летом 2014 г. Oб этом сообщили нa странице 3-гo отдельного пoлка специaльнoгo назначсения в Facebook, передает УНН.

“Теперь заседания будут проходить в Кропивницком и все жители города, боевые побратимы и родные погибших смогут посещать судебные заседания”, — рассказала адвокат.

По этому уголовному производству потерпевшими признаны 23 человека, из которых 9 человек — это военнослужащие, которые остались живыми, пятеро из которых прошли через плен незаконных вооруженных формирований на территории неподконтрольной Украине, остальные — близкие родственники погибших 10 военнослужащих.

Большинство пострадавших проживают в Кропивницком и Кировоградской области. Им было сложно каждый раз ездить в Бердянск, тем более, что некоторые родители убитых спецназовцев пожилого возраста и в тяжелом моральном состоянии.

Следовательно, теперь слушания по делу будут проходить в Ленинском районном суде Кропивницкого.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 13 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет.

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