Справу щодо вбивства 5-річного Кирила передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Київської області.
“Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України”, — сказано у повідомленні.
За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.
Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства двоє із зазначених чоловіків — колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, усім чотирьом фігурантам розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.
Раніше УНН з посиланням на джерела повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.
Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.