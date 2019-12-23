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Справу щодо вбивства 5-річного Кирила передали до суду

Справу щодо вбивства 5-річного Кирила передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Київської області.

“Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України”, — сказано у повідомленні.

За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства двоє із зазначених чоловіків — колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, усім чотирьом фігурантам розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри.

Раніше УНН з посиланням на джерела повідомляв, що слідство обгрунтовано вважає, що працівник патрульної поліції Іван Приходько здійснив смертельний постріл, від якого загинув 5-річний хлопчик Кирило Тлявов.

Нагадаємо, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані

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