Справу щодо “торнадівця”, який убив ув’язненого СІЗО, передали в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього бійця “Торнадо”, обвинуваченого у вбивстві ув’язненого Київського слідчого ізолятора у квітні цього року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
“За результатом досудового слідства місцевою прокуратурою обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м.Києва для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.
Як зауважили у прокуратурі, слідством встановлено, що обвинувачений, перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі у зв’язку із вироком Оболонського районного суду міста Києва, яким його засуджено до 9,5 років позбавлення волі, під час прогулянки вступив у словесний конфлікт з іншим арештантом.
“У ході конфлікту, маючи значну перевагу у фізичній силі, обвинувачений завдав 56-річному чоловіку тяжких тілесних ушкоджень, від яких останній помер”, — уточнили у відомстві.
Таким чином, поінформували у прокуратурі, своїми діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.121 КК України.
Як повідомляв УНН, у листопаді в Лук’янівському СІЗО міста Києва один з колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” побив слідчого.