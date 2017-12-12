Дело о "торнадовце", который убил заключенного СИЗО, передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего бойца "Торнадо", обвиняемого в убийстве заключенного Киевского следственного изолятора в апреле этого года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"По результатам досудебного следствия местной прокуратурой обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, следствием установлено, что обвиняемый, находясь под стражей в следственном изоляторе в связи с приговором Оболонского районного суда города Киева, которым он осужден к 9,5 годам лишения свободы, во время прогулки вступил в словесный конфликт с другим арестантом.
"В ходе конфликта, имея значительное преимущество в физической силе, обвиняемый нанес 56-летнему мужчине тяжких телесных повреждений, от которых последний скончался", - уточнили в ведомстве.
Таким образом, сообщили в прокуратуре, своими действиями обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.121 УК Украины.
Как сообщал УНН, в ноябре в Лукьяновском СИЗО Киева один из бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" побил следователя.