Дело о "торнадовце", который убил заключенного СИЗО, передали в суд

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего бойца "Торнадо", обвиняемого в убийстве заключенного Киевского следственного изолятора в апреле этого года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"По результатам досудебного следствия местной прокуратурой обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, следствием установлено, что обвиняемый, находясь под стражей в следственном изоляторе в связи с приговором Оболонского районного суда города Киева, которым он осужден к 9,5 годам лишения свободы, во время прогулки вступил в словесный конфликт с другим арестантом.

"В ходе конфликта, имея значительное преимущество в физической силе, обвиняемый нанес 56-летнему мужчине тяжких телесных повреждений, от которых последний скончался", - уточнили в ведомстве.

Таким образом, сообщили в прокуратуре, своими действиями обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.121 УК Украины.

Как сообщал УНН, в ноябре в Лукьяновском СИЗО Киева один из бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" побил следователя.

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