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Справу Саакашвілі розвалюють виключно її політизацією - Луценко

Справу Саакашвілі розвалюють виключно її політизацією - Луценко

Київ • УНН

 • 10159 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні справу щодо екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі розвалюють виключно її політизацією. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє УНН.

“Думаю, що зараз справу розвалюють виключно політизацією цієї справи. На мене останні тижні чиниться колосальний тиск для того, щоб я закрив очі на те, що дозволяє собі робити апартеїд Саакашвілі. Він прориває кордон, його прихильники б’ють українських військовослужбовців, він оголошує про намір скинути владу, він домовляється по своєму телефону з власної ініціативи з Курченко, який обікрав Україну на 14 мільярдів і хоче, звичайно, зміни влади в Україні. Його права рука отримує сотні тисяч доларів та євро на це шоу в центрі Києва. І, коли зараз мені кажуть просто закрити очі , бо ви просто збільшуєте популярність Саакашвілі... Держава, яка не вміє захищати себе від планів ФСБ та банди Януковича, приречена на розвал. Я буду захищати свою державу, навіть, якщо йдеться про Саакашвілі з яким мене пов’язує багато років достатньо теплих відносин. Він перейшов червону межу. Не має права ніхто, хто любить Україну, брати кошти Януковича задля повалення влади. Не має права ніхто діяти на руку Кремлю, який хоче пролиття крові, а саме до цього штовхають постійно оточення Саакашвілі. Ми не здамо країну”, — заявив Луценко.

Він також наголосив на тому, що доказова база у справі М. Саакашвілі є наявною.

“Я впевнений, що доказова база по цій справі у нас наявна. Якби було не так, то Саакашвілі панічно не тікав би постійно з-під допитів, а навпаки спокійно ходив би на допит”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі.

Окрім того, Луценко заявив, що для експертизи плівок з переговорами Саакашвілі та Курченка буде залучено експертів ФБР.

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