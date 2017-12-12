Дело Саакашвили разваливают исключительно его политизацией - Луценко

“Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последние недели оказывается колоссальное давление для того, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе делать апартеид Саакашвили. Он прорывает границу, его сторонники бьют украинских военнослужащих, он объявляет о намерении свергнуть власть, он договаривается по своему телефону по собственной инициативе с Курченко, который обокрал Украину на 14 миллиардов и хочет, конечно, смены власти в Украине. Его правая рука получает сотни тысяч долларов и евро на это шоу в центре Киева. И когда сейчас мне говорят просто закрыть глаза, потому что вы просто увеличиваете популярность Саакашвили ... Государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал. Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили с которым меня связывает много лет достаточно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто, кто любит Украину, брать деньги Януковича для свержения власти. Не имеет права никто действовать на руку Кремлю, который хочет кровопролития, а именно к этому толкают постоянно окружение Саакашвили. Мы не сдадим страну”, — заявил Луценко.

Он также отметил, что доказательная база по делу Саакашвили наличествует.

“Я уверен, что доказательная база по этому делу у нас имеется. Если бы было не так, то Саакашвили панически не убегал бы постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на допрос”, — сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, ГПУ подаст апелляцию на решение суда относительно Саакашвили.

Кроме того, Луценко заявил, что для экспертизы пленок с переговорами Саакашвили и Курченко будут привлечены эксперты ФБР.