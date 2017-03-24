Справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Печерський районний суд Києва передав до Апеляційного суду столиці справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді для визначення підсудності. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.
“Справу передали (до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності — ред.)”, — повідомили у ГПУ.
Нагадаємо, 14 березня 2017 року Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України передала до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо екс-президента Віктора Януковича у справі про державну зраду.
Однак, як повідомляв Генпрокурор, Печерський районний суд Києва не може розглядати справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, оскільки всі судді цього суду брали участь у розгляді клопотань прокуратури під час досудового розслідування.
Як повідомляв УНН, 20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.