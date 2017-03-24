Дело о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности

"Дело передали (в Апелляционный суд Киева для определения подсудности - ред.)", - сообщили в ГПУ.

Напомним, 14 марта 2017 года Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины передала в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Однако, как сообщал Генпрокурор, Печерский районный суд Киева не может рассматривать дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, поскольку все судьи этого суда участвовали в рассмотрении ходатайств прокуратуры во время досудебного расследования .

Как сообщал УНН, 20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене .

30 января Главной военной прокуратурой ГПУ сообщено защите экс-президента Виктора Януковича об окончании специального досудебного расследования в уголовном производстве по государственной измене .

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК Украины.