Справу Омеляна щодо недостовірного декларування закрили
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу про недостовірне декларування ексміністром інфраструктури України Володимиром Омеляном через закінчення строків давності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“Учора, 18 серпня, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури України та звільнила останнього від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), у зв’язку із закінченням строків давності”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кримінальне провадження стосовно обвинуваченого надійшло на розгляд ВАКС 25 вересня 2019 року та, згідно з обвинувальним актом, містило обвинувачення у поданні колишнім міністром інфраструктури України декларацій за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3 034 532,16 грн та 8 024 419,10 грн, відповідно.
“Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим — 30 березня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Також після спливання вказаних строків обвинуваченому двічі роз’яснювалось право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте останній обидва рази наполягав на продовженні судового розгляду, і лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Загалом, за час розгляду кримінального провадження судом було призначено 25 судових засідань, здійснено дослідження документів та висновків експертиз, що сукупно налічували 29 томів, оглянуто за участі спеціаліста речові докази, допитано 18 свідків та 2 експерти.
Нагадаємо, Антикорупційний суд закрив справу ексголови НАЗК Корчак.