Справу О.Єфремова розглядатиме Старобільський райсуд Луганської області - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 Січня. УНН. Апеляційний суд Луганської області визначив підсудність справи народного депутата 7 скликання Олександра Єфремова за Старобільським районним судом Луганської області. Про це повідомив у ексклюзивному коментарі УНН адвокат підозрюваного Олександр Мельников.
"Суд переніс тепер в інший район (для розгляду справу О.Єфремова - ред). Є таке місто Старобільськ",- сказав О.Мельников.
При цьому адвокат поки не знає, чи будуть перевозити О.Єфремова із київського СІЗО в Луганську область.
Разом з тим, О.Мельников нагадав, що 17 січня має відбутися розгляд апеляційної Апеляційним судом Києва скарги на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою О.Єфремову, а 26 січня о 14:00 Солом'янський районний суд Києва має розглядати справу щодо прийняття диктаторських законів 16 січня 2014 року за обвинуваченням О.Єфремова.
За словами захисника в разі, якщо О.Єфремова перевезуть у Луганську область, його можуть утримувати у Старобільському СІЗО №2.
"Там, у Старобільську (можуть утримувати О.Єфремова - ред.), і суд про це написав (у рішенні – ред), там існує СІЗО №2, раніше була колонія, а тепер є СІЗО",- уточнив О.Мельников.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:
— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);
— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);
— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).