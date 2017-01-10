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Дело А.Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд Луганской области - адвокат

Дело А.Ефремова будет рассматривать Старобельский райсуд Луганской области - адвокат

Киев • УНН

 • 12195 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Апелляционный суд Луганской области определил подсудность дела народного депутата 7 созыва Александра Ефремова за Старобельским районным судом Луганской области. Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии УНН адвокат подозреваемого Александр Мельников.

"Суд перенес теперь в другой район (для рассмотрения дело А.Ефремова - ред). Есть такой город Старобельск", - сказал А.Мельников.

При этом адвокат пока не знает, будут ли перевозить А.Ефремова из киевского СИЗО в Луганскую область.

Вместе с тем, А.Мельников напомнил, что 17 января должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом Киева жалобы на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей А.Ефремову, а 26 января в 14:00 Соломенский районный суд Киева должен рассматривать дело относительно принятия диктаторских законов 16 января 2014 года по обвинению А.Ефремова.

По словам защитника в случае, если А.Ефремова перевезут в Луганскую область, его могут содержать в Старобельском СИЗО №2.

"Там, в Старобельске (могут содержать А.Ефремова - ред.), и суд об этом написал (в решении - ред), там существует СИЗО №2, ранее была колония, а теперь СИЗО", - уточнил А.Мельников.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:

- Организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- Пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управление Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- Совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины) ;

- Организационном и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

- Государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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