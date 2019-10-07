Справу ексголови Держаудиту Гаврилової слухатимуть додатково
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Справу ексголови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової щодо недостовірного декларування слухатимуть додатково. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
"Сьогодні колегія Вищого антикорупційного суду постановила ухвалу про закриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 368-2 КК України щодо ексголови Держаудитслужби у зв’язку з втратою чинності норми КК України через визнання її неконституційною", - йдеться в повідомленні.
Проте, у зв‘язку з тим, що зазначена ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, у підготовчому судовому засіданні було оголошено перерву.
"Про час та місце розгляду кримінального провадження у частині обвинувачення ексголови Держаудитслужби за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації) буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.
Також в пресслужбі ВАКС нагадали, що статтю 368-2 визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 1-р/2019 від 26 лютого 2019 р.
Нагадаємо, що колишня очільниця Держаудитслужби Лідія Гаврилова обвинувачується у недекларуванні майна на 7,5 млн гривень, а також у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося раніше, 30 вересня Кабмін звільнив голову Держаудитслужби Лідію Гаврилову, яку підозрюють у багатомільйонному збагаченні.