Дело экс-главы Госаудита Гавриловой будут слушать дополнительно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Дело экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой по недостоверному декларированию будут слушать дополнительно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.
"Сегодня коллегия Высшего антикоррупционного суда приняла постановление о закрытии уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины относительно экс-главы Госаудитслужбы в связи с утратой силы нормы УК Украины из-за признания ее неконституционной", - говорится в сообщении.
Однако, в связи с тем, что указанное постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, в подготовительном судебном заседании был объявлен перерыв.
"О времени и месте рассмотрения уголовного производства в части обвинения экс-главы Госаудитслужбы по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.
Также в пресс-службе ВАКС напомнили, что статья 368-2 признана не соответствующей Конституции Украины (неконституционной), согласно решению Конституционного Суда № 1-р/2019 от 26 февраля 2019 года.
Напомним, что бывшая руководительница Госаудитслужбы Лидия Гаврилова обвиняется в недекларировании имущества на 7,5 млн гривен, а также в совершении уголовных преступлений по статьям 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, 30 сентября Кабмин уволил главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову, которую подозревают в многомиллионном обогащении.