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Справу екс-секретаря земельної комісії Київради передали до суду

Справу екс-секретаря земельної комісії Київради передали до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно депутата Київської міської ради, екс-секретаря земельної комісії Сергія Кримчака та його спільника, обвинувачених у незаконному заволодінні земельними ділянками у м. Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.

"Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років підозрюваний, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень, що перебували у комунальній власності громади столиці.

Відповідно до злочинної схеми, депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення вищевказаних ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проекти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.

Також установлено, що підроблено всі документи за підписом набувачів земельних ділянок, які складено під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.

Вже після цього, брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата.

На підставі цих довіреностей помічницею підозрюваного замовлялась реєстрація права власності на землю за набувачами та здійснювалось розпорядження земельними ділянками.

При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.

Депутату Київської міської ради інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 Кримінального кодексу України. Його спільнику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

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