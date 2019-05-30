Дело экс-секретаря земельной комиссии Киевсовета передали в суд

"Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, во время досудебного расследования было установлено, что в течение 2008-2014 годов подозреваемый, находясь в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

Согласно преступной схеме, депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

Также установлено, что подделано все документы за подписью приобретателей земельных участков, которые составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

Уже после этого, брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы депутата.

На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю за приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками.

При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем.

Депутату Киевского городского совета инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.