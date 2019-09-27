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Справу АМПУ повернули до суду для передання у ВАКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Київський апеляційний суд повернув справу ДП "Адміністрація морських портів України" до Шевченківського райсуду Києва для ініціювання передання справи до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Справу АМПУ повернули до суду для передання у ВАКС

"Шевченківський районний суд Києва отримав на розгляд справу ДП "Адміністрації морських портів України" рік тому. Що зроблено за цей час? Суд навіть не завершив підготовче засідання", - йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначається, колегія суддів райсуду 12 вересня направила справу до Київського апеляційного суду для вирішення питання про звернення з поданням до Верховного суду про передачу справи до ВАКС.

"26 вересня суд апеляційної інстанції повернув справу до Шевченківського суду, який має сам ініціювати передання справи АМПУ до Вищого антикорупційного суду. Сподіваємося, це станеться якнайшвидше", - зазначили у Бюро.

Нагадаємо, у 2015–2016 роках АМПУ зазнала 247 млн грн збитків внаслідок закупівель за завищеними цінами послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

Упродовж року, поки справа перебувала у суді, ВС поставив крапку у справі про визнання недійсним договору між АМПУ та приватною компанією на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України вартістю 712 млн грн, що, за даними слідства, дозволило підприємству розпочати процедуру повернення незаконно сплачених 118,4 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 20-24 вересня 2018 року вручили обвинувальний акт семи підозрюваним у заволодінні 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України".

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