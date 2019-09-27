Дело АМПУ вернули в суд для передачи в ВАКС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд вернул дело ГП "Администрация морских портов Украины" в Шевченковский райсуд Киева для инициирования передачи дела в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Шевченковский районный суд Киева получил на рассмотрение дело ГП "Администрации морских портов Украины" год назад. Что сделано за это время? Суд даже не завершил подготовительное заседание", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечается, коллегия судей райсуда 12 сентября направила дело в Киевский апелляционный суд для решения вопроса об обращении с представлением в Верховный суд о передаче дела в ВАКС.
"26 сентября суд апелляционной инстанции вернул дело в Шевченковский суд, который должен сам инициировать передачу дела АМПУ в Высший антикоррупционного суда. Надеемся, это произойдет как можно быстрее", - отметили в Бюро.
Напомним, в 2015-2016 годах АМПУ понесла 247 млн грн убытков в результате закупок по завышенным ценам услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.
В течение года, пока дело находилось в суде, ВС поставил точку в деле о признании недействительным договора между АМПУ и частной компанией на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, что, по данным следствия, позволило предприятию начать процедуру возвращения незаконно уплаченных 118,4 млн грн.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры 20-24 сентября 2018 года вручили обвинительный акт семи подозреваемым в завладении 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины".