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Дело АМПУ вернули в суд для передачи в ВАКС

Киев • УНН

 • 11626 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд вернул дело ГП "Администрация морских портов Украины" в Шевченковский райсуд Киева для инициирования передачи дела в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Дело АМПУ вернули в суд для передачи в ВАКС

"Шевченковский районный суд Киева получил на рассмотрение дело ГП "Администрации морских портов Украины" год назад. Что сделано за это время? Суд даже не завершил подготовительное заседание", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, коллегия судей райсуда 12 сентября направила дело в Киевский апелляционный суд для решения вопроса об обращении с представлением в Верховный суд о передаче дела в ВАКС.

"26 сентября суд апелляционной инстанции вернул дело в Шевченковский суд, который должен сам инициировать передачу дела АМПУ в Высший антикоррупционного суда. Надеемся, это произойдет как можно быстрее", - отметили в Бюро.

Напомним, в 2015-2016 годах АМПУ понесла 247 млн грн убытков в результате закупок по завышенным ценам услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

В течение года, пока дело находилось в суде, ВС поставил точку в деле о признании недействительным договора между АМПУ и частной компанией на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, что, по данным следствия, позволило предприятию начать процедуру возвращения незаконно уплаченных 118,4 млн грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры 20-24 сентября 2018 года вручили обвинительный акт семи подозреваемым в завладении 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины".

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