Справи щодо Тимошенко були вивезені до Криму - Горбатюк

“Те, що ми безпосередньо розслідуємо, це вивезення кримінального провадження за підозрою Тимошенко на той час у начебто причетності до вбивства Щербаня, а також за підозрою її в розтраті кіотських коштів і на автомобілі швидкої допомоги. Тобто, все, що пов’язане на той час було з обвинуваченням Тимошенко”, — сказав він.

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Горбатюк розповів, що ці матеріали були вивезені до Криму разом з матеріалами СБУ.

“Здійснювалося перевезення на літаку, який супроводжували представники СБУ і був один представник Генеральної прокуратури”, — додав начальник Департаменту спецрозслідувань.

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Він також уточнив, що у 2010 році перше обвинувачення у справі “кіотських коштів” він підписував як слідчий, але потім, за результатами розслідування, сказав, що у цій справі немає складу злочину і відмовився підписувати оновлене обвинувачення як у справі про “кіотські кошти”, так й у справі про “швидкі”, оскільки не було даних про склад злочину з боку Тимошенко. Після цього, зауважив він, його відсторонили від справи.