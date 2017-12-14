Дела в отношении Тимошенко были вывезены в Крым - Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уголовные производства в отношении бывшего премьер-министра Украины, а ныне лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко относительно якобы ее причастности к убийству Евгения Щербаня, растрате "киотских средств", а также закупки "скорых" были вывезены в Крым в феврале 2014 года. Об этом сказал в эфире "112 Украина" начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
"То, что мы непосредственно расследуем, это вывоз уголовного производства по подозрению Тимошенко в то время в якобы причастности к убийству Щербаня, а также по подозрению ее в растрате киотских средств и на автомобили скорой помощи. То есть, все, что связано в то время было с обвинением Тимошенко", - сказал он.
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Горбатюк рассказал, что эти материалы были вывезены в Крым вместе с материалами СБУ.
"Осуществлялись перевозки на самолете, который сопровождали представители СБУ и был один представитель Генеральной прокуратуры", - добавил начальник Департамента спецрасследований.
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Он также уточнил, что в 2010 году первое обвинение по делу "киотских средств" он подписывал как следователь, но потом, по результатам расследования, сказал, что в этом деле нет состава преступления и отказался подписывать обновленное обвинение как в деле о "киотских средствах" , так и в деле о "скорых", поскольку не было данных о составе преступления со стороны Тимошенко. После этого, отметил он, его отстранили от дела.