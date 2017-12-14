Дела в отношении Тимошенко были вывезены в Крым - Горбатюк

"То, что мы непосредственно расследуем, это вывоз уголовного производства по подозрению Тимошенко в то время в якобы причастности к убийству Щербаня, а также по подозрению ее в растрате киотских средств и на автомобили скорой помощи. То есть, все, что связано в то время было с обвинением Тимошенко", - сказал он.

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Горбатюк рассказал, что эти материалы были вывезены в Крым вместе с материалами СБУ.

"Осуществлялись перевозки на самолете, который сопровождали представители СБУ и был один представитель Генеральной прокуратуры", - добавил начальник Департамента спецрасследований.

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Он также уточнил, что в 2010 году первое обвинение по делу "киотских средств" он подписывал как следователь, но потом, по результатам расследования, сказал, что в этом деле нет состава преступления и отказался подписывать обновленное обвинение как в деле о "киотских средствах" , так и в деле о "скорых", поскольку не было данных о составе преступления со стороны Тимошенко. После этого, отметил он, его отстранили от дела.