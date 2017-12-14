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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 25693 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 101847 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103746 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118777 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103872 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106222 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112833 просмотра

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Дела в отношении Тимошенко были вывезены в Крым - Горбатюк

Дела в отношении Тимошенко были вывезены в Крым - Горбатюк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уголовные производства в отношении бывшего премьер-министра Украины, а ныне лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко относительно якобы ее причастности к убийству Евгения Щербаня, растрате "киотских средств", а также закупки "скорых" были вывезены в Крым в феврале 2014 года. Об этом сказал в эфире "112 Украина" начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

"То, что мы непосредственно расследуем, это вывоз уголовного производства по подозрению Тимошенко в то время в якобы причастности к убийству Щербаня, а также по подозрению ее в растрате киотских средств и на автомобили скорой помощи. То есть, все, что связано в то время было с обвинением Тимошенко", - сказал он.

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Горбатюк рассказал, что эти материалы были вывезены в Крым вместе с материалами СБУ.

"Осуществлялись перевозки на самолете, который сопровождали представители СБУ и был один представитель Генеральной прокуратуры", - добавил начальник Департамента спецрасследований.

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Он также уточнил, что в 2010 году первое обвинение по делу "киотских средств" он подписывал как следователь, но потом, по результатам расследования, сказал, что в этом деле нет состава преступления и отказался подписывать обновленное обвинение как в деле о "киотских средствах" , так и в деле о "скорых", поскольку не было данных о составе преступления со стороны Тимошенко. После этого, отметил он, его отстранили от дела.

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