Справи Майдану: суд дозволив заочне слідство щодо двох "тітушок"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно двох цивільних осіб, так званих "тітушок", які переховуються від органів слідства та суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
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"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно двох цивільних осіб, так званих тітушок, які переховуються від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вказані особи підозрюються у пособництві працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб при затриманні співробітниками полку "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві 23 січня 2014 року активістів громадського руху "Автомайдан" на вул. Щорса в м. Києві, спричиненні їм тілесних ушкоджень та пошкодженні їхніх автомобілів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).
Доповнення
Печерський районний суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, які пов’язані із колишнім Міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно колишнього Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.
Захарченка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.
Зазначимо, що у 2018 році суд вже давав дозвіл на заочне розслідування стосовно Захарченка.
У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.