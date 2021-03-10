Дела Майдана: суд разрешил заочное следствие по двум "титушкам"

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КИӤВ. 10 марта. УНН. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении двух гражданских лиц, так называемых "титушек", скрывающихся от органов следствия и суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Цитата:

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении двух гражданских лиц, так называемых титушек, скрывающихся от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемых в их отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанные лица подозреваются в пособничестве сотрудникам правоохранительных органов в превышении власти по предварительному сговору группой лиц при задержании сотрудниками полка "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве 23 января 2014 года активистов общественного движения "Автомайдан" на ул. Щорса в г. Киеве, причинении им телесных повреждений и повреждении их автомобилей (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Дополнение

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим Министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко.

Напомним, Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Захарченко подозревают в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Отметим, что в 2018 году суд уже давал разрешение на заочное расследование в отношении Захарченко.

В декабре 2015 года стало известно, что Захарченко работает экспертом в комитете Госдумы России.

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