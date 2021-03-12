Справи Майдану: суд дозволив заочне слідство щодо двох колишніх "беркутівців"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно двох колишніх співробітників полку “Беркут”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
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“За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо двох колишніх співробітників полку „Беркут“. Наразі підозрювані переховуються від органів слідства та суду, а зазначене рішення надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування за їх відсутності (in absentia)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що колишні правоохоронці підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими співробітниками полку “Беркут” та Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в м. Києві за пособництва “тітушок” при затриманні 23 січня 2014 року активістів громадського руху “Автомайдан” в Києві на вулиці Щорса, а також перехресті Кріпосного провулку та вул. Михайла Грушевського, спричиненні їм тілесних ушкоджень, пошкодженні їхніх автомобілів, доставленні затриманих до районних управлінь міліції, складенні завідомо неправдивих офіційних документів — рапортів, та наданні завідомо неправдивих показань у якості свідків (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 384 КК України).
“На підставі завідомо неправдивих показань „беркутівців“ слідчими райуправління ГУ МВС України в м. Києві в порядку ст. 208 КПК України були затримані 9 активістів. Їм повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства. Згодом слідчими суддями Дарницького та Оболонського районних судів Києва до затриманих було застосовано запобіжні заходи — тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення “Беркут”, підпорядкованого ГУ МВС України у Дніпропетровській області, якого підозрюють у неправдивих свідченнях про участь активіста у масових заворушеннях.
Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно двох цивільних осіб, так званих “тітушок”, які переховуються від органів слідства та суду.