Дела Майдана: суд разрешил заочное следствие по двум бывших "беркутовцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении двух бывших сотрудников полка “Беркут”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
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“При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении двух бывших сотрудников полка „Беркут“. Сейчас подозреваемые скрываются от органов следствия и суда, а указанное решение даст право стороне обвинения в проведении досудебного расследования при их отсутствии (in absentia)”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что бывшие правоохранители подозреваются в превышении власти и служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц совместно с другими сотрудниками полка “Беркут” и Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в г. Киеве при пособничестве “титушок” при задержании 23 января 2014 года активистов общественного движения “Автомайдан” в Киеве на улице Щорса, а также перекрестке Крепостного переулка и ул. Михаила Грушевского, причинении им телесных повреждений, повреждении их автомобилей, доставке задержанных в районные управления милиции, составлении заведомо ложных официальных документов — рапортов и предоставлении заведомо ложных показаний в качестве свидетелей (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 384 УК Украины).
“На основании заведомо ложных показаний „беркутовцев“ следователями райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны 9 активистов. Извещены о подозрении в совершении хулиганства. Впоследствии следственными судьями Дарницкого и Оболонского районных судов Киева к задержанным были применены меры — содержание под стражей”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего милиционера батальона милиции особого назначения “Беркут”, подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, которого подозревают в ложных показаниях об участии активиста в массовых беспорядках.
Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении двух гражданских лиц, так называемых “титушок”, скрывающихся от органов следствия и суда.