Справа "Золотого мандарину": ВАКС відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу Бернацькій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У четвер, 12 листопада, слідча суддя Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні клопотання адвоката колишньої заступниці міністра юстиції України щодо зміни запобіжного заходу. Ухвала оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повний текст ухвали буде оголошений 17 листопада 2020 року о 16:30.

Як повідомлялося, раніше ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу із застави на особисте зобов’язання строком на один день колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій.

Нагадаємо, що колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, експершому заступнику міністра юстиції та ще 4 особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень у справі про виконання рішення ЄСПЛ.

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