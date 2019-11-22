Справа живодера з Хмельниччини: Барсик повернувся з Харкова після проведення експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Хмельницьку область із Харкова повернули пса Барсика. А живодеру, який тягнув собаку прив’язаним до машини, досі не повідомили про підозру, адже у прокуратурі чекають результатів харківської експертизи. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець.
“На сьогодні підозра в цьому кримінальному провадженні ще не оголошувалась жодній особі. На даний момент триває досудова експертиза і, за результатами отримання відповідного висновку, нами буде прийнято рішення у справі”, — повідомив Сліпець.
Так, вчора у Харкові, експерти провели огляд собаки. Тож тепер вони мають підготувати висновки і направити їх в органи поліції. З собакою закінчені всі слідчі дії, що мали чинити експерти, тож Барсика вже забрали з Харкова.
“Собаку доставили вчора у Харків, а сьогодні вже забрали. Собака в кінологічному відділенні поліції області”, — розповіли у прокуратурі.
Сліпець зазначив, що тільки після отримання та опрацювання висновків судово-ветеренарної експертизи можна буде зробити загальні висновки.
“Отримаємо висновок судово-ветеренарної експертизи — він буде опрацьований, і на підставі висновку експертів, з урахуванням інших здобутих нами доказів по справі, буде прийматися відповідне рішення”, — роз’яснив голова місцевої прокуратури.
Раніше УНН детально писав про справу Барсика та яких знущань він зазнав.