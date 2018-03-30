Справа Волошина: Савченко попросив тимчасового відсторонення з посади голови Миколаївської ОДА

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Київ • УНН

 • 11137 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко написав заяву про відсторонення його від посади на час розслідування обставин самогубства виконувача обов'язків голови Миколаївського міжнародного аеропорту Владислав Волошин. Про він заявив під час брифінгу, передає УНН.

"18 березня сталася трагічна подія. Загинув виконувач обов’язків керівника Миколаївського міжнародного аеропорту Владислав Волошин. Щоб уникнути спекуляцій, я попросив відсторонити. На час слідства. Я написав заяву з цього приводу і зареєстрував її сьогодні", - заявив Савченко.

Нагадаємо, вчора під стінами Миколаївської обласної державної адміністрації влаштували мітинг на фоні розслідування справи про смерть колишнього військового льотчика, учасника АТО, в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Також нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний В.Волошин.

Як інформував УНН, слідство розглядає кілька версій самогубства В.Волошина.

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