Дело Волошина: Савченко попросил временного отстранения от должности главы Николаевской ОГА

"18 марта произошло трагическое событие. Погиб исполняющий обязанности руководителя Николаевского международного аэропорта Владислав Волошин. Чтобы избежать спекуляций, я попросил отстранить. На время следствия. Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал ее сегодня", - заявил Савченко.

Напомним, вчера под стенами Николаевской областной государственной администрации устроили митинг на фоне расследования дела о смерти бывшего военного летчика, участника АТО, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Также напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний В.Волошин.

Как информировал УНН, следствие рассматривает несколько версий самоубийства В.Волошина.