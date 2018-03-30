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Дело Волошина: Савченко попросил временного отстранения от должности главы Николаевской ОГА

Дело Волошина: Савченко попросил временного отстранения от должности главы Николаевской ОГА

Киев  •  УНН

 • 11136 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко написал заявление об отстранении его от должности на время расследования обстоятельств самоубийства исполняющего обязанности председателя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

"18 марта произошло трагическое событие. Погиб исполняющий обязанности руководителя Николаевского международного аэропорта Владислав Волошин. Чтобы избежать спекуляций, я попросил отстранить. На время следствия. Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал ее сегодня", - заявил Савченко.

Напомним, вчера под стенами Николаевской областной государственной администрации устроили митинг на фоне расследования дела о смерти бывшего военного летчика, участника АТО, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Также напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний В.Волошин.

Как информировал УНН, следствие рассматривает несколько версий самоубийства В.Волошина.

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