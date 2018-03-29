Справа Волошина: під Миколаївською ОДА влаштували мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Мітинг влаштували сьогодні під стінами Миколаївської обласної державної адміністрації на фоні розслідування справи про смерть колишнього військового льотчика, учасника АТО, в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Поліція закликала людей не брати участь у провокаціях під час масових заходів, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"До правоохоронців від однієї з громадських організацій міста надійшла інформація про те, що сьогодні, 29 березня, під час проведення пікету під стінами Миколаївської ОДА планується провокація у вигляді бійки між учасниками акції для того, щоб спровокувати правоохоронні органи та звинуватити їх у перешкоджанні проведення мирної акції. Поліція Миколаївської області закликає всіх громадян, які планують брати участь у масових заходах, дотримуватись порядку, не порушувати закон, не брати участь у провокаціях та раціонально використовувати своє право на мирні зібрання", - йдеться у повідомленні.
При цьому вказано, що під час сесії Миколаївської обласної ради начальник ГУ НП в Миколаївській області Юрій Мороз повідомив про те, що звернувся до керівництва Національної поліції України щодо вирішення питання зміни підслідності справи Владислава Волошина.
Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний В.Волошин.
Як інформував УНН, слідство розглядає кілька версій самогубства В.Волошина.